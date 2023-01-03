И так сойдет: жителей Тольятти удивил трактор, разгоняющий огромную лужу ковшом

Необычный способ борьбы с последствиями непогоды заметили горожане на улице Толстого Фото: скриншот с видео

Жителей Самарской области удивил «прорывной» способ борьбы с последствиями непогоды. В Тольятти огромную лужу, которая образовалась после сильного дождя 2 января 2023 года, решили разогнать трактором. Победить реку, в которую превратилась дорога, водителю спецтехники, конечно, не удалось, зато он позабавил горожан.

— Сделать ливневку? Откачать воду? Неее, разогнать лужу трактором! Улица Толстого, — прокомментировал автор ролика, опубликованного в соцсетях 3 января 2023 года.

На кадрах видно, как водитель трактора подъезжает к луже, опускает ковш, а затем начинает гнать воду вперед. Как только коммунальный «крейсер» проплыл по дорожной реке, вся вода вернулась на прежнее место. Горожане так и не поняли гениальный замысел.

— Он весь день там катается. Толку-то вообще с того, что он делает?! Осталось уточек пустить ему, пусть дальше развлекается, — пишут тольяттинцы в соцсетях.

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