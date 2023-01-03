Названо количество священнослужителей в Самарской епархии

Число клириков епархии превышает 250 человек / Фото: vk.com/orthodoxsamara

Стало известно количество священнослужителей в Самарской области. По данным на декабрь 2022 года, число клириков епархии составляет 254 человека. Об этом сообщил секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Пушкарев.

— В Самарской области 3 архимандрита, 6 игуменов, 79 протоиереев, 107 иереев, 20 иеромонахов, а также 9 протодиаконов, 7 иеродиаконов и 2 диакона, — поделился статистикой священнослужитель.

Кроме того, Сергий Пушкарев рассказал о потерях епархии в 2022 году. Среди них: архимандрит Георгий (Шестун). Он умер в сентябре на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Также в числе погибших — несколько клириков РПЦ. Они скончались в ходе проведения специальной военной операции.

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