В Самаре нашли самого отзывчивого и надежного полицейского

Самарцы благодарят участкового Элчина Годжаева за помощь в трудной жизненной ситуации Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Найден самым отзывчивый и надежный полицейский Самары. По мнению жителей Советского района, это звание безоговорочно принадлежит участковому, старшему лейтенанту Элчину Годжаеву. Высокое доверие горожан он получил после помощи в трудной жизненной ситуации.

На днях в ГУ МВД по региону пришло благодарственное письмо от жительницы Самары. Она рассказала, что оперативные, грамотные и умелые действия участкового помогли прекратить затянувшийся конфликт между соседями.

— В декабре 2022 года ко мне обратилась местная жительница. Она рассказала, что соседка ограничивает доступ к собственности в коммунальной квартире. Причина — личные неприязненные отношения, — поделился Элчин Годжаев.

Участковый прибыл по адресу и нашел всех участников конфликта. С каждым он провел беседу. Благодаря этому соседям наконец-то удалось найти общий язык. Самарчанка, которая обращалась к полицейскому за помощью, попросила поблагодарить его за выдержку, профессионализм и превосходные человеческие качества.

— Побольше бы таких надежных сотрудников полиции в нашем славном городе Самаре! — отметила женщина.

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