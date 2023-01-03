Праздничное застолье и поход в баню: самарцы рассказали о любимых новогодних традициях

Больше всего самарцы в новогодние праздники любят встречаться с родственниками и друзьями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали о самых любимых новогодних традициях. Первое место среди них занимают встречи с родными и друзьями. За этот вариант проголосовали 19% горожан. Таковы результаты опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

Около 17% самарцев признались, что очень любят украшать дом и елку к Новому году. По 7% опрошенных заявили, что им нравится традиция обмена подарками и праздничное застолье. Еще 5% любят загадывать желания и просто отдыхать. Каждый двенадцатый считает, что праздник не праздник, если на столе нет салата «Оливье».

Также жители Самары назвали своими новогодними традициями поход в баню, запуск фейерверков, просмотр фильмов, путешествия, уличные гуляния, исполнение песен, избавление от старых вещей и др.

Опрос показал, что женщины больше любят украшать елку и дом, загадывать желания под бой курантов, а мужчины — вкусно поесть, отдыхать и ходить в баню.

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