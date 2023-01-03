Коммунальщики Самары готовы встретить надвигающийся снегопад во всеоружии

Днем 4 января 2023 года город будут убирать 229 специалистов и 135 машин Фото: администрация Самары

На Самару вновь надвигается снегопад. В городской администрации заверили, что коммунальщики встретят его во всеоружии. Для этого мэр Елена Лапушкина поручила подготовить дополнительные силы и средства.

Службы благоустройства работают в усиленном режиме уже несколько дней подряд. Сегодня днем, 3 января 2023 года, они расчищали город от наледи, обрабатывали пешеходные зоны противогололедными материалами. Было использовано 391,7 тонны. Параллельно коммунальщики занимались расчисткой решеток ливневок и откачкой талой воды в низинах (за сутки — 408 кубометров).

Днем с последствиями снега и дождя, которые прошли 2 января 2023 года, в Самаре боролись 3 142 рабочих и 214 спецмашин. Во дворах трудились 2 756 человек и 50 единиц техники. Днем 4 января 2023 года убирать город будут 229 специалистов и 135 машин.

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