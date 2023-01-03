Самарцам рассказали, как не стать жертвой преступника в новогодние праздники

Правоохранители напомнили правила безопасности на улице в вечернее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские напомнили жителям Самарской области правила безопасности в новогодние праздники. Они рассказали, как защитить себя от злоумышленников на улице.

Так, необходимо заранее продумать вечерний маршрут — исключить дороги, пролегающие через пустыри, стройки, парки, промзоны. Сообщить родственникам, куда направляетесь и сколько времени займет прогулка.

— Не стоит ходить по темным улицам, «уткнувшись» в экран телефона. Это все равно, что повесить на себя маячок для привлечения внимания преступника, — отметили в ГУ МВД по Самарской области.

Также полицейские посоветовали не надевать по вечерам броскую одежду, не носить заметные украшения, кошелек с большой суммой денег. Банковские карты лучше всего хранить в отдельном внутреннем кармане одежды вместе с важными документами.

Кроме того, правоохранители советуют никогда не заходить в лифт с незнакомыми людьми. Если злоумышленник напал в подъезде, нужно звонить во все квартиры и звать на помощь. Быстрее всего люди откликаются на крики о пожаре. Если преступник требует отдать имущество или деньги — лучше согласиться и не рисковать жизнью. При этом стоит постараться запомнить его приметы.

Полицейские напоминают: если вы стали свидетелем преступления или пострадали от рук злоумышленника, необходимо обращаться в дежурную часть ближайшего ОП, в ДЧ ГУ МВД по Самарской области (8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23) или по номеру 102 (с мобильного).

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