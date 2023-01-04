В Тольятти водитель «Гранты» в снегопад не справился с управлением и столкнулся с «Рено Логан» 3 января 2023

Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти вечером во вторник, 3 января 2023 года, в снегопад произошло ДТП. На перекрестке в районе дома № 23А по улице Комзина столкнулись «Лада Гранта» и «Рено Логан», сообщается пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем «Гранты» был 23-летний парень. Когда мужчина проезжал перекресток, неустановленный автомобиль, который сворачивал налево, создал ему помеху. Водитель «Гранты» не справился с управлением и допустил столкновение с машиной «Рено Логан», которая ехала по встречке.

В аварии пострадал 7-летний ребенок, он был в салоне иномарки. Мальчика осмотрели и отправили лечиться домой.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.