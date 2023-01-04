В Тольятти ищут вора, одетого во все черное

Очевидцев преступления или тех, кто узнал мужчину, просят обратиться в ближайший отдел полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полиция разыскивает мужчину, который украл деньги из продуктового магазина на рынке в Комсомольском районе Тольятти. Преступление совершено ночью 2 декабря, пропали 8 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности, - рассказали в полиции.

На вид мужчине 20-25 лет, рост - 175-185 см, худощавое телосложение, темные волосы. В момент кражи злоумышленник был одет во все черное - куртку-пуховик, вязаную шапку, брюки и ботинки.

Очевидцев преступления или тех, кто узнал мужчину, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8(8482) 93-47-43, 93-47-64,93-47-66 или 102.