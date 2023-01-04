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НовостиСпорт4 января 2023 10:04

Эксперты назвали самые популярные зимние виды спорта у самарцев

Жители Самары и области отдают предпочтение горным лыжам и сноуборду
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Самарцы чаще всего покупают спортивное снаряжение для горных лыж и сноуборда чаще жителей других регионов. Фото: ГЛК “СОК” / vk.com/glksok

Самарцы чаще всего покупают спортивное снаряжение для горных лыж и сноуборда чаще жителей других регионов. Фото: ГЛК “СОК” / vk.com/glksok

Самыми популярными зимними видами спорта, которыми любят заниматься жители Самарской области, стали сноуборд и горные лыжи. К такому выводу пришли эксперты Ozon, которые проанализировали продажи спортивного снаряжения.

- Спрос на все необходимое для горных видов спорта в ноябре-декабре вырос более чем в четыре раза. При этом жители Самары и области покупают зимнее спортивное снаряжение чаще жителей других регионов России, - говорится в сообщении.

Жители Самарской области покупают и снаряжение для других зимних видов спорта - для фигурного катания, хоккея, тюбинга, а также берут беговые лыжи.