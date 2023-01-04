В Самаре директора автосервиса будут судить за кражу у экс-подчиненного

На директора автосервиса завели уголовное дело по статье “Грабеж”. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директора автосервиса в Самаре обвиняют в грабеже и будут судить. Мужчина украл телефон и ноутбук у бывшего подчиненного. Дело в том, что в гаджетах была клиентская база.

- Во время общения со следователем директор автосервиса признался, что отобрал у оппонента технику для того, чтобы удалить клиентскую базу. Более пяти лет назад потерпевший устроился на работу в автосервис задержанного. Все это время он имел доступ к клиентской базе. В декабре 2021 года работник уволился, после чего устроился в другой автосервис, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Спустя какое-то время клиентам автосервиса пришли сообщения об открытии нового сервиса. Директор выяснил, что эта рассылка - дело рук бывшего сотрудника, и поехал разбираться. Во время перепалки он схватил ноутбук и телефон, а после удалил оттуда контакты своих клиентов.

На директора автосервиса завели уголовное дело по статье “Грабеж”.