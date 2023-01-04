В Самарской области в Рождество 7 января 2023 похолодает до -33

В ближайшие два дня обещают снег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики обещают Самарской области похолодание. Самым морозным днем станет Рождество. В ночь на 7 января 2023 года столбики термометров опустятся до -22… -27 градусов, а кое-где и до -33, говорится на сайте Приволжского УГМС. Днем обещают -13… -18. Будет переменная облачность, существенных осадков не обещают.

В ближайшие два дня будет не так холодно. В четверг, 5 января, ночью -9… -14, днем -5… -10. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

В пятницу, 6 января, ночью -5… -10, днем -3… -8, будет облачно и снежно.