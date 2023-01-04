Улицы Самары обработают реагентами в ночь на 5 января 2023 года

Сейчас город чистят от снега. Фото: администрация Самары.

Коммунальщики Самары устраняют последствия ночного снегопада. На улицах с раннего утра сотрудники районных служб благоустройства, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и т.д. От снега и наледи чистят дворы, улицы, внутриквартальные проезды, сообщает администрация города. Ночью улицы будут обрабатывать реагентами.

- По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной после освобождения территорий от снега в ночь на 5 января будет проводиться обработка поверхностей песчано-соляной смесью и «Бионордом», - говорится в сообщении.

Напомним, в Самарскую область идет похолодание. В четверг, 5 января, синоптики обещают -9… -14 ночью и -5… -10 днем. 7 ноября местами столбики термометров опустятся до -33.