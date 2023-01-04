Сергей Корниленко прокомментировал слухи об интересе «Крыльев Советов» к полузащитнику «Сочи» Ушатову

Кирилл Ушатов играет за южан с лета 2022 года. Фото: ФК «Сочи».

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи об интересе самарского клуба к 22-летнему полузащитнику «Сочи» Кириллу Ушатову. По словам функционера, это всего лишь слухи.

— На сегодняшний день информация об интересе к Кириллу Ушатову не соответствует действительности, — приводит слова Сергея Корниленко championat.com.

Кирилл Ушатов выступает за «Сочи» с лета 2022 года. В Краснодарский край он перебрался из «Твери», где провел два сезона и забил семь голов в 47 матчах.

Напомним, после 17 туров «Крылья Советов» идут на 11 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Сезон для волжан возобновится в конце февраля - начале марта тремя матчами с «Динамо» - кубоковыми и игрой в чемпионате страны.