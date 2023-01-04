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НовостиОбщество4 января 2023 14:33

Дмитрий Азаров предложил представить к наградам самарских бойцов, проявивших героизм в Макеевке

Губернатор Самарской области отметил мужество военнослужащих
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Глава региона 4 января навестит раненых бойцов в ростовском госпитале.

Глава региона 4 января навестит раненых бойцов в ростовском госпитале.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил представить к государственным наградам военнослужащих из Самарской области, которые проявили мужество после обстрела в Макеевке.

- Наши парни проявили себя очень достойно в этот тяжелейший момент. За проявленные мужество и отвагу буду ходатайствовать о представлении бойцов из этого полка, моих земляков к государственным наградам, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, самарские бойцы попали под обстрел в Макеевке. Многие военнослужащие, в том числе раненые, после обстрела спасали своих товарищей из-под завалов.