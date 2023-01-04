В самарской фракции «Единой России» рассказали о планах депутатов Губдумы на 2023 год

Гуманитарные конвои отправляли и в новогодние праздники.

Депутаты фракции «Единой России» в Самарской губернской думе подвели итоги работы в 2022 году и рассказали о планах на 2023 год. По словам руководителя парламентской фракции Александра Живайкина, депутаты «Единой России» продолжат оказывать помощь военнослужащим и их семьям, а темпы и объемы гуманитарной помощи снижаться не будут.

— В помощи нашему подшефному городу Снежное, новым российским регионам и зонам ведения боевых действия задействованы практически все депутаты фракции. С февраля 2022 года собрано более 50 миллионов рублей, также мы помогали и помогаем всем, что необходимо: продукты питания, средства личной гигиены, амуниция для мобилизованных, — сказал Александр Живайкин.

Гуманитарные конвои отправляли и в новогодние праздники. Общими усилиями жителей Самарской области собрано и отправлено около двух тысяч тонн гуманитарного груза.

В 2023 году «Единая Россия» продолжит помогать семьям военнослужащих и временно пребывающих в Самарскую область из эвакуированных территорий. Это и ежедневная помощь в быту, и кураторство над пунктами временного размещения, и право на получение бесплатной юридической помощи мобилизованным и членам их семей.