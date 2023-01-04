Две трассы закрыли в Самарской области до утра 5 января 2023 года

Движение ограничили из-за погоды.

В Самарской области на двух федеральных трассах ограничили движение грузового и маршрутного транспорта. Дороги перекрыли из-за ухудшения погоды, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

- с 19:00 4 января введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на автодороге А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном» в Волжском, Большечерниговском и Большеглушицком районах (23 - 172 км), - говорится в сообщении.

Кроме того, проезд закрыли на трассе Р-229 «Самара - Волгоград». Там ограничения ввели на участке с 50 по 70 км.

Предположительно, проезд откроют в 7:00 по самарскому времени 5 января.