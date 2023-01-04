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НовостиСпорт4 января 2023 16:53

«Самара» разгромила «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча закончилась со счетом 99:51
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Это самая крупная победа самарцев в этом сезоне. Фото: БК «Самара».

Это самая крупная победа самарцев в этом сезоне. Фото: БК «Самара».

Баскетболисты «Самары» разгромили «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила в столице Казахстана и завершилась со счетом 99:51. Это самая крупная победа для «Самары» в сезоне.

— Мы долгое время не могли нормально тренироваться, и вот мы потренировались так, как должны были. Сказался положительный эффект от тренировок. Может быть, будь у нас чуть больше времени, было бы еще лучше. Но теперь нужно перенести те положительные эмоции, которые мы сегодня получили, на следующие матчи, — приводит слова главного тренера БК «Самара» Сергея Базаревича пресс-служба клуба.

Волжане идут на восьмом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Следующий матч самарцы проведут дома в воскресенье, 8 января 2023 года. В этот день в рамках волжского дерби подопечные Базаревича примут саратовский «Автодор».