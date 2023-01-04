На месте ДТП работают следователи и криминалисты. Фото: скрин видео

В Самарской области возбудили уголовное дело после страшного ДТП, в котором погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Авария произошла около половины пятого вечера 4 января в районе поселка Подъем-Михайловка на 50-м километре автодороги «Самара – Большая-Черниговка». На заснеженной трассе столкнулись два грузовых автомобиля - «Ивеко» и «МАЗ» и легковой автомобиль «Форд».

В результате страшного ДТП погибли три человека – двое взрослых и ребенок.

- По данному факту СУ СК РФ по Самаркой области возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ – «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщили в региональном следкоме.

Сейчас на месте смертельного ДТП работают следователи и криминалисты. Дело находится на контроле руководителя СУ СК РФ по Самарской области.