В Самаре правоохранители «накрыли» нарколабораторию на улице Волгина

Сотрудники полиции задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого, выращивающего наркотические вещества. Он расположил свою лабораторию в частном доме.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции прибыли на место. В доме по улице Волгина местный житель организовал нарколабораторию. В присутствии понятых правоохранители осмотрели помещение и изъяли оборудование для выращивания, лампы, контейнеры, датчики, банки с удобрением и 39 кустов наркотических растений. Помимо этого, стражи порядка нашли высушенные части растений, общая масса которых превысила 150 г.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело. Его направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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