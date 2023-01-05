Самарец окажется в тюрьме за кражу стиральных порошков

Мужчина воровал порошки из магазинов. Фото: ГУ МВД России по региону

В Сергиевском районе Самарской области местный житель ограбил магазин. Мужчина украл стиральный порошок.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый под видом покупателя крал с прилавков бытовую химию. Общий ущерб превысил 5 тысяч рублей. Правоохранители выехали на место происшествия, осмотрели записи с камер и смогли задержать злоумышленника. Мужчина признал свою вину и рассказал, что краденные стиральные порошки продавал случайным прохожим.

Ранее задержанные уже был судим за преступления имущественного характера и участие в незаконном обороте наркотиков. 42-летний мужчина может оказаться в тюрьме. Санкция статьи предусматривает срок лишения свободы до двух лет.

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