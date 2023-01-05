Мужчины, выросшие в любящих семьях, зарабатывают больше

Молодые мужчины зарабатывают больше, если в их отношениях с родителями царит гармония Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчины, выросшие в семьях, где царит взаимопонимание, зарабатывают больше. Эксперты провели опрос среди жителей областной столицы.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 2 из 3 родителей уверены, что понимают своих детей. Среди молодых мужчин только 41% опрошенных уверены, что родители понимают их внутренний мир. Среди девушек только каждая третья уверена, что отец и мать понимают ее. При этом, 38% девушек считают, что их лучше понимают мамы.

Юноши, которые зарабатывают от 50 тысяч рублей в месяц, чаще говорят о взаимопонимании с родителями. Среди девушек те, кто зарабатывает от 50 тысяч рублей, чаще говорят, что родители их не понимают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.