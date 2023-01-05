Самарский врач рассказала о профилактике инфекционных заболеваний

Специалист рассказала, как избежать инфекционных заболеваний
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области ранее отмечали высокий уровень инфекционных заболеваний. Врач-педиатр Галина Топчи рассказала, на что необходимо обращать внимание родителям.
Специалист отметила, что необходимо уменьшить количество «тяжелой» пищи и вводить в рацион больше фруктов и овощей. Пробовать новое нужно с осторожностью, в продуктах могут находиться аллергены. Родителям нужно направить свое внимание на боли в животе у детей. Важно не упустить время, чтобы предупредить развитие патологии.
Помимо этого, нужно минимизировать посещение массовых мероприятий. Об этом сообщили в sovainfo.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.