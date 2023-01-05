В Самарской области мужчина залез в чужую машину, чтобы украсть телефон

Злоумышленник понесет уголовную ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольском районе Самарской области местный житель обратился за помощью в полицию. Из его автомобиля украли телефон.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, возле одного из домов по улице Ульяны Громовой злоумышленник залез в чужой автомобиль и украл телефон. Правоохранители прибыли на место и провели необходимые оперативные мероприятия. Подозреваемого удалось задержать. Мужчина признался, что увидел чужой телефон на приборной панели и залез в незакрытый автомобиль.

Украденный телефон злоумышленник сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал