В Самаре возводят картонный сказочный «Город ЗИМ»

Жители смогут построить свой дом. Фото: "Третьяковка в Самаре"

В Самаре возводят картонный сказочный город. Жители смогут посмотреть на красивый декор и поучаствовать в мастер-классах.

По информации представителей Третьяковской галереи в Самаре, мастер-классы пройдут в здании фабрики-кухни, которая расположена по адресу Ново-Садовая, 149. Отмечают, что самарцев ежедневно ждут лекции, посвященные архитектуре. Участники смогут сами построить башни из картона. Горожанам рекомендуют надеть удобную одежду, которую не страшно запачкать строительной пылью и краской.

Помимо этого, необходимо взять с собой удобную вторую обувь. Вся подробная информация на официальной странице представителей.

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