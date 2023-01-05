Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 9:08

В Самаре возводят картонный сказочный «Город ЗИМ»

Он будет расположен у фабрики-кухни
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут построить свой дом. Фото: "Третьяковка в Самаре"

Жители смогут построить свой дом. Фото: "Третьяковка в Самаре"

В Самаре возводят картонный сказочный город. Жители смогут посмотреть на красивый декор и поучаствовать в мастер-классах.

По информации представителей Третьяковской галереи в Самаре, мастер-классы пройдут в здании фабрики-кухни, которая расположена по адресу Ново-Садовая, 149. Отмечают, что самарцев ежедневно ждут лекции, посвященные архитектуре. Участники смогут сами построить башни из картона. Горожанам рекомендуют надеть удобную одежду, которую не страшно запачкать строительной пылью и краской.

Помимо этого, необходимо взять с собой удобную вторую обувь. Вся подробная информация на официальной странице представителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал