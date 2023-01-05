Многие самарцы перестали доверять рекламе

Самарцы перестали доверять рекламе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие жители перестали верить рекламе. Только каждому седьмому реклама внушает доверие.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 65% опрошенных самарцев не верят рекламным роликам. Специалисты отмечают, что женщины чаще доверяют рекламе со звездами, чем мужчины – 16% против 12% соответственно.

В топ популярных роликов, после которых россияне принимают решение купить товар или услугу, вошли рекламы с Дмитрием Нагиевым, Константином Хабенским, Дмитрием Маликовым, Полиной Гагариной, Сергеем Безруковым, Клавой Кокой, Азаматом Мусагалиевым и Сергеем Жуковым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал