Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 10:35

Многие самарцы перестали доверять рекламе

Аналитики провели опрос
Алена ПРОВКИНА
Самарцы перестали доверять рекламе

Самарцы перестали доверять рекламе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие жители перестали верить рекламе. Только каждому седьмому реклама внушает доверие.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 65% опрошенных самарцев не верят рекламным роликам. Специалисты отмечают, что женщины чаще доверяют рекламе со звездами, чем мужчины – 16% против 12% соответственно.

В топ популярных роликов, после которых россияне принимают решение купить товар или услугу, вошли рекламы с Дмитрием Нагиевым, Константином Хабенским, Дмитрием Маликовым, Полиной Гагариной, Сергеем Безруковым, Клавой Кокой, Азаматом Мусагалиевым и Сергеем Жуковым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал