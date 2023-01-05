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НовостиОбщество5 января 2023 11:37

В Самаре увеличили расход реагентов из-за перепадов температур

В регионе вновь непогода
Алена ПРОВКИНА
Специалисты продолжают борьбу с последствиями непогоды

Специалисты продолжают борьбу с последствиями непогоды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошел сильный снегопад. В регионе провели оперативное совещание, на котором обсудили организацию работы коммунальных служб.

По информации городской администрации, в период праздничных дней в областной столице продолжают уборку территорий. Особое внимание уделяют прогнозам погоды. Главы районов контролирую выход дворников и техники. В снегопад работы ведутся круглосуточно. Также планируют увеличить расход реагентов.

На улице работают почти 6 тысяч человек и более 250 машин. На специальные полигоны вывезли порядка 1,5 тонн снега.

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