В Самарской области ожидается сильная метель 6 января 2023 года

В регионе объявили желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В регионе вновь ожидается сильный снегопад и метель.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в пятницу, 6 января 2023 года, из-за сильной метели видимость составит 1-2 километра. Также ожидается усиление ветра 15-18 метров в секунду. На дорогах снежный накат. Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательнее.

Напомним, в областной столице приняли решение увеличить расход реагентов. В губернии из-за непогоды и температурных перепадов специалисты работают круглосуточно.

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