В Самарской области ожидается сильная метель 6 января 2023 года

В регионе объявили желтый уровень опасности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В регионе вновь ожидается сильный снегопад и метель.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в пятницу, 6 января 2023 года, из-за сильной метели видимость составит 1-2 километра. Также ожидается усиление ветра 15-18 метров в секунду. На дорогах снежный накат. Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательнее.
Напомним, в областной столице приняли решение увеличить расход реагентов. В губернии из-за непогоды и температурных перепадов специалисты работают круглосуточно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал