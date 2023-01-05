В Самарской области водитель вылетел на «встречку» и врезался в легковушку

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства. Фото: ГУ МВД России по региону

В Сызранском районе Самарской области водитель легкового автомобиля выехал на «встречку». Молодой человек не справился с управлением.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, дорожное происшествие зафиксировали в 15:40. 22-летний водитель отечественного автомобиля «Lada Kalina» ехал по автодороге М-5 «Урал», превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина выехал на встречную полосу, врезался в дорожный парапет и столкнулся с «Lada Priora».

В результате происшествия, с места аварии госпитализировали двух водителей. Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал