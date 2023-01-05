Самарец показал Волгу в начале января 2023 года

Лед только у берегов. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин показал Волгу в начале января 2023 года. Появилось видео с высоты птичьего полета.

Судя по опубликованному видео, из-за аномальных температур лед еще не сковал реку. В комментариях пользователи отметили, что ждут понижение температуры. В регионе синоптики обещают сильное похолодание. В ночь 7 января 2023 года ожидается до -33 градусов.

Напомним, в пятницу, 6 января 2023 года, объявили желтый уровень опасности. В регион придет сильная метель и снегопад. Видимость при этом составит 1-2 километра.

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