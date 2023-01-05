Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 января 2023 13:55

В Самарской области опровергли слухи о высокой потребности в донорской крови для военных

В регионе имеется необходимый запас крови
Алена ПРОВКИНА
В Самарской области жители смогут сдать кровь для военнослужащих

В Самарской области жители смогут сдать кровь для военнослужащих

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области нет острой необходимости в сдаче крови для военнослужащих . Специалисты рассказали о работе службы крови.

По информации министерства здравоохранения по Самарской области, многие местные жители направляли предложения с просьбой сдать кровь для военнослужащих. Отмечают, что срочной потребности в донорской крови нет. В регионе уже имеется необходимый и достаточный запас крови для всех пациентов.

Служба крови региона работает в штатном режиме. После новогодних праздников продолжится плановая работа по приему доноров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал