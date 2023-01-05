В Самарской области опровергли слухи о высокой потребности в донорской крови для военных

В Самарской области жители смогут сдать кровь для военнослужащих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области нет острой необходимости в сдаче крови для военнослужащих . Специалисты рассказали о работе службы крови.

По информации министерства здравоохранения по Самарской области, многие местные жители направляли предложения с просьбой сдать кровь для военнослужащих. Отмечают, что срочной потребности в донорской крови нет. В регионе уже имеется необходимый и достаточный запас крови для всех пациентов.

Служба крови региона работает в штатном режиме. После новогодних праздников продолжится плановая работа по приему доноров.

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