Жители Самары хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году

Самарцы рассказали о планах на год
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре местные жители рассказали о своих планах на 2023 год. Аналитики предоставили данные опроса.
По информации Авито, в январе многие граждане планируют начать «новую жизнь» и ставят цели на 2023 год В число самых популярных желаний попали частые прогулки, правильное питание и ремонт. Помимо этого, в новом году большинство самарцев решили обзавестись полезными привычками и начать вести здоровый образ жизни. 17% жителей областной столицы планируют бросить курить, а отказаться от алкоголя хотят 12% опрошенных.
Также 25% респондентов хотят начать путешествовать. Только 5% горожан планируют сдать на права.
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