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НовостиОбщество5 января 2023 14:41

Жители Самары хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году

Эксперты поделились данными опроса
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали о планах на год

Самарцы рассказали о планах на год

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали о своих планах на 2023 год. Аналитики предоставили данные опроса.

По информации Авито, в январе многие граждане планируют начать «новую жизнь» и ставят цели на 2023 год В число самых популярных желаний попали частые прогулки, правильное питание и ремонт. Помимо этого, в новом году большинство самарцев решили обзавестись полезными привычками и начать вести здоровый образ жизни. 17% жителей областной столицы планируют бросить курить, а отказаться от алкоголя хотят 12% опрошенных.

Также 25% респондентов хотят начать путешествовать. Только 5% горожан планируют сдать на права.

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