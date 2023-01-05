На Самарскую область обрушится магнитная буря 18 января 2022 года

Горожане могут почувствовать головную боль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается сильная магнитная буря. Синоптики и специалисты предупредили местных жителей.

По информации my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 18 января 2022 года. Ее сила составит 5 баллов. В этот день горожане могут почувствовать недомогание, головную боль, резкие перепады настроения, упадок сил и депрессию. Горожанам следует следить за своим психическим состоянием, нужно избегать эмоционального напряжения и стресса.

Напомним, помимо магнитных бурь, 6 января 2023 года на регион обрушится сильная метель. В губернии объявили желтый уровень опасности.

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