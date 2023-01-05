Самарцы пожаловались на перевернутые световые инсталляции

Горожане пожаловали на злоумышленников. Фото: соцсети
В Самаре горожане поделилась кадрами перевернутых инсталляций. Горожан возмутило поведение злоумышленников.
Судя по опубликованным кадрам, в сквере имени Жилкина на снегу лежат снятые перевернутые световые инсталляции. Пользователи социальных сетей отмечают, что все провода выдраны, а мишура подрана.
- Вот и делай людям красиво на Новый год! Не умеют вести себя, как дикари, все ломают, выдирают с корнем, - подчеркивают горожане.
Напомним, в этом году власти приняли решение отменить массовые гуляния. Областную столицу украсили декором и подготовили к новогодним праздникам.
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