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НовостиОбщество5 января 2023 17:58

В Самарской области ожидается аномально холодная погода

Объявлен оранжевый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
На регион надвигаются морозы

На регион надвигаются морозы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили об аномальных холодах с 7 по 11 января 2023 года. В регионе объявили оранжевый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», среднесуточная температура будет ниже климатической норма на 9 градусов и более. В губернии также ожидается сильная метель и снегопад 6 января 2023 года. Автолюбителям и пешеходам рекомендуют быть аккуратнее на дорогах.

Напомним, 7 января 2023 года в Самарской области ожидается понижение температуры воздуха до -33 градусов. В этот день существенных осадков не ожидается.

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