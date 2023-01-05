В Самарской области ожидается аномально холодная погода

На регион надвигаются морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили об аномальных холодах с 7 по 11 января 2023 года. В регионе объявили оранжевый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», среднесуточная температура будет ниже климатической норма на 9 градусов и более. В губернии также ожидается сильная метель и снегопад 6 января 2023 года. Автолюбителям и пешеходам рекомендуют быть аккуратнее на дорогах.

Напомним, 7 января 2023 года в Самарской области ожидается понижение температуры воздуха до -33 градусов. В этот день существенных осадков не ожидается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал