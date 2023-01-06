В Самарской области две женщины устроили драку в кафе из-за музыки

Инцидент произошел в Шенталинском районе в октябре 2022 года. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жительница Шенталинского района окажется на скамье подсудимых из-за драки в кафе. Женщина напала на другую посетительницу из-за различий в музыкальных вкусах. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Происшествие случилось в октябре текущего года. Одна из посетительниц кафе попросила сотрудников поменять музыку. Это не понравилось 44-летней обвиняемой. Начался конфликт, во время которого пострадавшая получила несколько ударов по лицу. Она обратилась в полицию.

– Полицейские установили личность подозреваемой, задержали ее и доставили в отдел полиции. Во время опроса она признала свою вину в содеянном и пояснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». В ближайшее время она предстанет перед судом.

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