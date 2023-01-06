Самарский депутат отметит отличников учебы именными стипендиями

Стипендии будут вручать по двум номинациям. Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия"

В 2023 году учащиеся 24 избирательного округа вновь смогут претендовать на именные стипендии Александра Живайкина. Они будут вручены по двум номинациям: за отличные успехи в учебе и достижения в общественной сфере.

– По итогам прошлого года благодарственные письма и премии получили 80 ребят. Я уверен, что мы поощряем резерв наших будущих инженеров, учителей, врачей, военных, которыми через несколько лет станут сегодняшние школьники. Победителей конкурса мы еще не раз увидим и услышим, – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Напомним, Александр Живайкин объявил о конкурсе на получение именных стипендий в январе прошлого года. За год они стали оценкой достижений и стимулом для дальнейшего роста для школьников 40 школ Кинельского, Волжского муниципальных районов и Советского района Самары. Победители были награждены в мае.

Отмечается, что в этом году условия конкурса останутся прежними. Стипендии получат лучшие ученики, спортсмены и общественники.

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