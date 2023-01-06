«Гранта» вспыхнула после столкновения с «Приорой» в Самарской области

Автомобиль выгорел практически дотла.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла рано утром 6 января 2023 года. В Кинельском районе столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них вспыхнул.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ДТП случилось на трассе «Кинель-Богатое-Борское» примерно в 7:45. 22-летний водитель «Лада Приора» ехал со стороны Кинеля в сторону села Богатое, однако столкнулся с «Лада Гранта», за рулем которого был 62-летний мужчина. После столкновения «Гранта» загорелась.
– Водитель автомобиля «Лада Приора» получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в лечебное учреждение, – рассказали в региональном ГУ МВД.
Теперь правоохранителям предстоит устанавливить все причины произошедшего.
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