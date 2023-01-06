В Самарской области бесследно исчез 15-летний подросток

Пропавшего ищут волонтеры «Лиза Алерт». Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Самарской области

В Самарской области ищут подростка, который бесследно исчез несколько дней назад. 15-летний Артем М., проживающий в селе Подстепки, пропал 3 января 2023 года. С того момента о его местонахождении ничего неизвестно.

Поисками молодого человека занялись волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они просят жителей региона оказать содействие и сообщают приметы пропавшего.

Рост Артема М. 160 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В момент исчезновения парень был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, темно-синие джинсы, синюю шапку. На ногах – черные резиновые утепленные сапоги.

Все, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, могут обратиться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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