Самарскую область накрыл снегопад 6 января 2023 года

Рано утром жители обнаружили засыпанные снегом тропинки. Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самарской области начало 2023 года выдалось теплым и снежным. Температура воздуха варьировалась в пределах -3…-5 градусов, периодически выпадал снег. В пятницу, 6 января, погода немного изменилась: регион накрыл сильный снегопад.

Местами по области метели начались еще ночью. Рано утром жители губернии обнаружили под окнами выросшие сугробы и заметенные снегом тропинки. На дорогах тем временем образовался снежный накат.

Отметим, что в дальнейшем погода преподнесет самарцам новые сюрпризы. 7 января 2023 года температура за окном резко упадет. Столбики термометров опустятся до отметок в -23…-28 градусов, местами - до 31 градуса ниже ноля. Осадки при этом не ожидаются.

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