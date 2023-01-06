Энергетики предупреждают самарцев о повышении температуры сетевой воды

Данная мера принята в связи с похолоданием. Фото: администрация Самары

В Самарской области будет повышена температура прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского филиала «Т Плюс».

– Данная мера принята в связи с резким понижением среднесуточной температуры наружного воздуха. Энергетики обращают внимание жителей региона на необходимость максимально осторожного пользования горячей водой, – поделились в «Т Плюс».

Отмечается, что обслуживающим организациям предстоит проверить корректности работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения домов. Им были направлены соответствующие рекомендации.

Ранее стало известно, что 7 января в Самарскую область придут сильные морозы. Столбики термометров опустятся до -22… -27 градусов, а местами и до -33.

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