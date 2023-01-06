В Самарской области ограничили движение транспорта по трассе А-300 6 января 2023 года

Проезд ограничен в сторону границы с Казахстаном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 6 января 2023 года ввели ограничения на трассе А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном. Они действуют в Волжском, Большечерниговском и Большеглушицком районах (км 24 - км 173). Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

– С 13:00 (по московскому времени) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств по трассе А-300. Изменения приняты в связи с ухудшением погодных условий, – информирует «Поволжуправтодор».

Отмечается, что ограничения планируется продлить до 21:00 (по московскому времени) 6 января 2023 года.

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