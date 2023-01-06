В Самарской области с 7 по 9 января 2023 года похолодает до -34 градусов

На территории региона объявлен желтый уровень опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область в ближайшие дни придут сильные морозы. Уже в субботу, 7 января 2023 года, температура воздуха упадет до -34 градусов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

– В ночные часы с 7 по 9 января в большинстве районов Самарской области минимальная температура воздуха составит -30, -34 градуса. В регионе объявлен желтый уровень опасности, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным Приволжского УГМС, днем 7 января температура воздуха составит -23…-28 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы северного, северо-западного ветра составят 8-13-метров секунду.

В последующие несколько дней характер погоды во многом сохранится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.