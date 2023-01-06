В Самаре в 2023 году обновят детский санаторий «Волжанка» на ул. Советской Армии

Работы стартуют весной текущего года. Фото: Яндекс.Карты

Власти Самары планируют обновить здание детского санатория «Волжанка» на улице Советской Армии. В настоящий момент идет поиск подрядчика. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, победителю аукциона нужно будет разработать грунт котлована, устроить фундамент и кровлю, выполнить общестроительные и отделочные работы, благоустроить территорию. К работам необходимо приступить в апреле 2023 года.

Стоимость контракта оценили в 25,1 млн. рублей. Победитель торгов будет известен после 12 января. Завершить капремонт необходимо к ноябрю текущего года.

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