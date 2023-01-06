Шинковал капусту и набросился на друга: в Самаре мужчина порезал соседа из-за пульта от телевизора

В скором времени нападавший окажется на скамье подсудимых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в Самаре в конце 2022 года. В медицинское учреждение был доставлен 38-летний мужчина с ножевым ранением. Оказалось, что на него напал сосед, при том пошел на преступление по очень странной причине. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ЧП произошло в одной из квартир на улице Гвардейской. Пострадавший потерял пульт от телевизора и пошел его искать у своего соседа. Тот в этот момент шинковал капусту для супа. Между мужчинами вспыхнул конфликт.

– Между мужчинами произошла словесная перепалка, поскольку гость решил, что сосед взял его пульт. Конфликт продолжился в комнате оппонента. Подозреваемый пояснил, что в ходе выяснения отношений он нанес соседу удар ножом в область груди, после чего вернулся к себе в квартиру, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Эксперты установили, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред. В отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ближайшее время он предстанет перед судом.

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