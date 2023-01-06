В Самаре усилят работу общественного транспорта в ночь с 6 на 7 января 2023 года

Жители также смогут посмотреть рождественскую службу в онлайн-формате. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в ночь на Рождество, 7 января 2023 года. График сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Подача дополнительного транспорта будет организована в 2:00-2:30. Автобусы будут ждать горожан около пяти храмов, – сообщили в администрации Самары.

Транспорт будет ожидать горожан около Петропавловского собора (Буянова, 135а), Покровского кафедрального собора (Ленинская, 75а); Кирилло-Мефодиевского собора (Ново-Садовая, 260), храм Георгия Победоносца (Маяковского, 11) и Софийского собора (Соколова, 1а).

Отметим, что самарцы также смогут посмотреть рождественское богослужение в онлайн-формате. Прямую трансляцию из Софийского собора будут вести четыре местных телеканала: три самарских и один тольяттинский. Жители региона также смогут наблюдать за праздничным богослужением в режиме онлайн в группе «Самарская область».

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