Раненные в Макеевке бойцы вернулись из ростовского госпиталя в Самарскую область

В регион прибыли 45 бойцов.

Самарские военнослужащие, раненные при обстреле в Макеевке, возвращаются на малую родину. Первые 45 бойцов прибыли в регион в пятницу, 6 января. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

– Встретили в аэропорту первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. С возвращением домой, главное набираться сил и восстанавливаться , – рассказал глава региона.

Губернатор добавил, что все специалисты готовы к приему военнослужащих. В дальнейшем работа по возвращению героев-земляков будет продолжена.

Отмечается, что часть самарских бойцов была направлена в госпиталь в Санкт-Петербурге.

Напомним, информация о ракетных ударах киевского режима по ПТУ в Макеевке (ДНР) поступила 2 января. В это время там находились военнослужащие 44 полка, в их числе – жители Самарской области. 4 января Дмитрий Азаров посетил госпитали в Макеевке и Ростове-на-Дону, где пообщался с бойцами и специалистами. Тогда же губернатор сообщил, что будет ходатайствовать о представлении самарских бойцов к госнаградам за проявленное мужество и героизм.

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