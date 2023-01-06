В Самаре нашли маму из Новосибирской области, которая путешествует автостопом с грудничком

Сейчас ребенок и горе-мама находятся в спецучреждении, жизни малыша ничего не угрожает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в пятницу, 6 января, обнаружили необычную маму из Новосибирской области. Женщина путешествует по стране автостопом в компании 5-месячного ребенка. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

– Вечером 5 января нам поступил тревожный сигнал. Поисковый отряд «Лиза Алерт» обнаружил на одной из заправок в Самаре женщину с неадекватным поведением по отношению к своему ребенку. Ей оказалась жительница нашей области, – рассказала детский омбудсмен.

Надежда Болтенко отмечает, что женщина не первый раз попадает в поле зрения специалистов. Осенью они направляли запрос в региональную прокуратуру, в котором просили провести проверку по качеству проводимой профилактической работы с семьей.

По словам омбудсмена, она уже связалась с самарскими коллегами. Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова помогла определить горе-маму и малыша в учреждение для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

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