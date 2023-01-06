В Самаре в канун Рождества 6 января 2023 года расчистили прилегающие к храмам площадки

Работы по очистке улиц ведутся на территории всего города. Фото: администрация Самары

Областная столица продолжает подготовку к предстоящему Рождеству. Работу немного осложнил снегопад, накрывший город 6 января 2023 года. Из-за обильных осадков дорожные службы приступили к расчистке улиц в усиленном режиме. Об этом сообщили в мэрии.

– В перечне работ, актуальных сегодня, перед наступающим Рождеством – уборка подъездов и подходов к храмам, в которых пройдут праздничные службы, – рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

Напомним, главное рождественское богослужение состоится в Софийском соборе. Оно пройдет с 22:00 до 02:30. Службу проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Праздничные литургии также запланированы в Покровском кафедральном соборе, храме Петра и Павла, храме в честь Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевском соборе. Во всех церквях начало службы в 22.00.

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