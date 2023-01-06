В Сызрани грабитель-рецидивист вырвал сумку из рук 75-летней пенсионерки

Украденные средства он успел потратить до задержания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани сотрудники транспортной полиции раскрыли ограбление 75-летней старушки. На пенсионерку напал неизвестный и вырвал сумку у нее из рук. Информацию сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛО МВД на транспорте.

Преступление было совершено в районе 9 часов утра на перегоне «ст. Сызрань-город – станция Кашпир». К пенсионерке неожиданно подбежал мужчина и выхватил у нее из рук сумку, в которой лежало более 16 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый – 44-летний житель Сызрани, ранее судимый за аналогичные преступления. После задержания он во всем сознался и рассказал, что успел потратить все похищенные деньги. Саму сумку он выкинул.

В отношении сызранца возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас он находится под стражей.

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