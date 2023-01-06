В Самарской области бесследно исчезла маленькая девочка

Сейчас ребенка ищут полицейские и волонтеры. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области вечером 6 января 2023 года пропала маленькая девочка. 10-летняя Юлия К. ушла из своего дома на ул.. Дзержинского в Новокуйбышевске в 17:00 и до сих пор не вернулась. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

– Полицейские проверяют места возможного нахождения пропавшей. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей девочки, полицейские опрашивают знакомых, отрабатывают места ее возможного появления, – информирует ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят жителей региона оказать содействие в поиске девочки. На вид пропавшей 10 лет, рост 130 см. У нее среднее телосложение, темные каштановые волосы длиной до плеч.

Она была одета в белую шапку, синие джинсы, серебристую куртку. На ногах –черные кроссовки с зелеными полосами.

Всех, кто видел или располагает информацией о местонахождении девочки, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по г. Новокуйбышевску 8 (846) 356-67-81, либо 102. Конфиденциальность гарантируется.